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Паулиньо заявил, что готов вернуться в «Барселону»

15:33
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Полузащитник Паулиньо заявил, что готов вернуться в «Барселону».

«Я очень хорошо знаю «Барселону». Я провел отличное время в этом клубе, мы выигрывали Лигу чемпионов и Кубок Испании. Если у меня будет еще один шанс, то я с удовольствием вернусь в команду. Деньги или срок контракта — не проблема, когда тебя зовет «Барселона». Я уже показывал это, когда уходил из «Гуанчжоу» на зарплату, которая была куда ниже, чем в Китае», — приводит Mundo Deportivo слова Паулиньо.

Паулиньо выступал за «Барселону» с августа 2017 года по январь 2019 года. 20 июня стало известно, что 32-летний бразилец покинул «Гуанчжоу Эвергранд» и стал свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210624/410208449392/paulinho-al-barca-volveria-encantado.html

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