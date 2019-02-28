Паненка Суареса и другие голы класико "Реал" - "Барселона". Видеообзор матча

"Барселона" разгромила "Реал" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). Дубль оформил нападающий Луис Суарес и один мяч в свои ворота отправил защитник Рафаэль Варан.

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Реал" – "Барселона" – 0:3 (0:0)

Голы: Суарес, 50 (0:1). Варан, 69 – в свои ворота (0:2). Суарес, 73 – с пенальти (0:3).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Кроос, Каземиру (Вальверде, 75), Модрич, Васкес (Бэйл, 68), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 81).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Бускетс (Артур, 86), Ракитич, Месси, Суарес (Видаль, 78), Дембеле (Коутинью, 75).

Предупреждения: Васкес, 58. Бускетс, 65. Каземиру, 72. Семеду, 81.

Судья: Санчес Мартинес.

27 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Первый матч - 1:1.