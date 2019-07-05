Защитник "Барселоны" Серхи Паленсия перешел в "Сент-Этьен". Французский клуб заплатит каталонцам 2 миллиона евро за трансфер игрока и еще 1 миллион в качестве компенсации. Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.
В прошедшем сезоне Паленсия на правах аренды выступал за "Бордо" – 31 матч во всех турнирах и 3 голевые передачи.
❗ Acuerdo con el @ASSEofficiel por el traspaso de Sergi Palencia— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 июля 2019 г.
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