Защитник "Барселоны" Серхи Паленсия перешел в "Сент-Этьен". Французский клуб заплатит каталонцам 2 миллиона евро за трансфер игрока и еще 1 миллион в качестве компенсации. Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне Паленсия на правах аренды выступал за "Бордо" – 31 матч во всех турнирах и 3 голевые передачи.

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