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Пако Алькасер перейдет в «Валенсию», если клуб продаст Родриго

11:56
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может перейти в «Валенсию». Сделка будет оформлена, если «летучие мыши» договорятся о трансфере форварда Родриго Морено в «Барселону», сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

26-летний испанец уже выступал за «Валенсию» с 2013 по 2016 год. В текущем сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал две результативные передачи.

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