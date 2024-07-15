Озил рассказал, какой отрезок карьеры считает самым успешным

Бывший полузащитник Месут Озил назвал отрезок карьеры, который считает самым успешным.

«Время, проведенное в «Реале», было самым прекрасным в моей карьере. Было очень печально уходить оттуда», — цитирует Madrid Xtra Озила.

В мадридском клубе футболист играл с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Арсенал» за 47 миллионов евро.

Он также выступал за «Вердер», «Шальке», «Фенербахче» и «Башакшехир».