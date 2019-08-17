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Ойян Сансет: «Рад дебюту в матче с «Барселоной»

04:17
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Полузащитник «Атлетика» Ойян Сансет после победы над «Барселоной» в 1-м туре чемпионата Испании (1:0) отметил, что рад дебюту. 19-летний испанец провел свою первую в карьере встречу за главную команду из Бильбао.

— Я очень рад возможности дебютировать на «Сан-Мамес» и одержать победу над «Барселоной», — цитирует пресс-служба клуба Сансета. — Все одноклубники поздравили меня с дебютом. Атмосфера на стадионе потрясающая, что всегда помогает.

Сегодня я вспомнил всех тренеров, которые у меня были с детства. Они мне очень помогли, и если я сейчас играют, то только благодаря им.

Атлетик — Барселона

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