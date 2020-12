Оярсабаль забил пятый мяч в шести последних встречах против «Атлетика»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль открыл счет в матче 16-го тура ла лиги против «Атлетика».

Для 23-летнего испанца это пятый гол в ворота басков в последних шести очных матчах. В случае победы сан-себастьянцы выйдут на третье место в чемпионате Испании с 29 очками. Лидирует — «Атлетико», у которого 35 баллов и три матча в запасе.

5 — Real Sociedad's Mikel Oyarzabal has been involved in five goals in his last six LaLiga games against Athletic (four goals and one assist). Protagonist. pic.twitter.com/MoxKky5fhg