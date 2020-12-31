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Оярсабаль забил пятый мяч в шести последних встречах против «Атлетика»

16:22
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Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль открыл счет в матче 16-го тура ла лиги против «Атлетика».

Для 23-летнего испанца это пятый гол в ворота басков в последних шести очных матчах. В случае победы сан-себастьянцы выйдут на третье место в чемпионате Испании с 29 очками. Лидирует — «Атлетико», у которого 35 баллов и три матча в запасе.

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