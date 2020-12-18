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Овермарс может вернуться в «Барселону»

02:41
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Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в конце сезона может вернуться в «Барселону». Как сообщает Esport 3, 47-летний голландец рассматривается несколькими кандидатами на пост президента каталонского клуба. Они уже связались с голландским специалистом.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января 2021 года. Пост остается вакантным после ухода Жозепа Бартомеу.

Напомним, в период с 2000 по 2004 год Овермарс был футболистом «Барселоны».

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