Овермарс может вернуться в «Барселону»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в конце сезона может вернуться в «Барселону». Как сообщает Esport 3, 47-летний голландец рассматривается несколькими кандидатами на пост президента каталонского клуба. Они уже связались с голландским специалистом.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января 2021 года. Пост остается вакантным после ухода Жозепа Бартомеу.

Напомним, в период с 2000 по 2004 год Овермарс был футболистом «Барселоны».