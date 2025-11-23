Футбол
Сегодня, 18:02

«Овьедо» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в Ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 0:0.

Хозяева провели в меньшинстве почти половину встречи — на 53-й минуте удалили Ильяса Шайру. В концовке составы сравнялись, на 90+2-й минуте красную карточку получил Пате Сисс.

«Райо Вальекано» (16 очков) поднялся на 12-е место в Ла лиге. «Овьедо» (9) остается последним в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
23 ноября, 16:00. Nuevo Carlos Tartiere (Овьедо)
Овьедо
0:0
Райо Вальекано

Источник: Таблица Ла лиги
«Вильярреал» обыграл «Мальорку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3
 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9
 Р. Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10
 Р. Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
11
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12
 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
13
 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15
 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16
 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17
 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19
 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20
 Овьедо 13 2 3 8 7-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
22.11 18:15 Барселона – Атлетик 4 : 0
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад 1 : 3
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка 2 : 1
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано 0 : 0
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 8
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
И К Ж
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 11 1 4
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Вся статистика

