«Овьедо» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в Ла лиге
«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 0:0.
Хозяева провели в меньшинстве почти половину встречи — на 53-й минуте удалили Ильяса Шайру. В концовке составы сравнялись, на 90+2-й минуте красную карточку получил Пате Сисс.
«Райо Вальекано» (16 очков) поднялся на 12-е место в Ла лиге. «Овьедо» (9) остается последним в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
13
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|13
|2
|3
|8
|7-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|0 : 0
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
