«Овьедо» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в Ла лиге

«Овьедо» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 0:0.

Хозяева провели в меньшинстве почти половину встречи — на 53-й минуте удалили Ильяса Шайру. В концовке составы сравнялись, на 90+2-й минуте красную карточку получил Пате Сисс.

«Райо Вальекано» (16 очков) поднялся на 12-е место в Ла лиге. «Овьедо» (9) остается последним в турнирной таблице.