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Сегодня, 07:27

«Овьедо» может возглавить экс-тренер «Динамо» Йоканови

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером «Реал Овьедо» может стать Славиша Йоканович, сообщает Relevo.

Последним местом работы югославского специалиста было московское «Динамо», которое он тренировал в сезоне-2022/23.

«Реал Овьедо» в сезоне-2023/24 занял 6-е место в сегунде и в финале плей-офф за выход в ла лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2).

Футбол
ФК Овьедо
Славиша Йоканович
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