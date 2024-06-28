«Овьедо» может возглавить экс-тренер «Динамо» Йоканови
Новым главным тренером «Реал Овьедо» может стать Славиша Йоканович, сообщает Relevo.
Последним местом работы югославского специалиста было московское «Динамо», которое он тренировал в сезоне-2022/23.
«Реал Овьедо» в сезоне-2023/24 занял 6-е место в сегунде и в финале плей-офф за выход в ла лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2).
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