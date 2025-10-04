«Леванте» победил «Овьедо» в матче ла лиги
«Леванте» на выезде обыграл «Овьедо» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер».
Голы забили Карлос Альварес и Карл Этта Эйонг.
«Леванте» набрал 8 очков и занимает 12-е место в таблице ла лиги. «Овьедо» (6 очков) идет на 15-м месте.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
11
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
12
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
13
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
14
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
17
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
18
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
19
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
