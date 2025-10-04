«Леванте» победил «Овьедо» в матче ла лиги

«Леванте» на выезде обыграл «Овьедо» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер».

Голы забили Карлос Альварес и Карл Этта Эйонг.

«Леванте» набрал 8 очков и занимает 12-е место в таблице ла лиги. «Овьедо» (6 очков) идет на 15-м месте.