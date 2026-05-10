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10 мая, 21:30

«Овьедо» вдевятером удержал ничью в матче с «Хетафе»

Руслан Минаев

«Овьедо» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании — 0:0. Игра проходила на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в Овьедо.

У хозяев на 54-й минуте красную карточку получил защитник Хави Лопес. На 78-й минуте команду вдевятером оставил хавбек Квази Сибо, который тоже получил прямую красную карточку.

«Овьедо» с 29 очками занимает последнее место в таблице. Клуб вылетел из Ла лиги. «Хетафе» с 45 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
10 мая, 19:30. Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо)
Овьедо
0:0
Хетафе

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ФК Овьедо
ФК Хетафе
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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