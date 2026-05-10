«Овьедо» вдевятером удержал ничью в матче с «Хетафе»
«Овьедо» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании — 0:0. Игра проходила на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в Овьедо.
У хозяев на 54-й минуте красную карточку получил защитник Хави Лопес. На 78-й минуте команду вдевятером оставил хавбек Квази Сибо, который тоже получил прямую красную карточку.
«Овьедо» с 29 очками занимает последнее место в таблице. Клуб вылетел из Ла лиги. «Хетафе» с 45 очками — на седьмой строчке.
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|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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14 авг 20:00
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