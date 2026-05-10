«Овьедо» вдевятером удержал ничью в матче с «Хетафе»

«Овьедо» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании — 0:0. Игра проходила на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в Овьедо.

У хозяев на 54-й минуте красную карточку получил защитник Хави Лопес. На 78-й минуте команду вдевятером оставил хавбек Квази Сибо, который тоже получил прямую красную карточку.

«Овьедо» с 29 очками занимает последнее место в таблице. Клуб вылетел из Ла лиги. «Хетафе» с 45 очками — на седьмой строчке.