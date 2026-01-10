Гол Ло Сельсо с передачи Антони принес «Бетису» ничью с «Овьедо»

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Овьедо» в матче 19-го тура испанской Ла лиги — 1:1.

Счет на 64-й минуте открыл полузащитник хозяев Ильяс Шайра. «Бетис» отыгрался благодаря голу Джованни Ло Сельсо на 83-й минуте. Голевую передачу отдал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Антони.

«Бетис» (29 очков) занимает шестое место в Ла лиге. «Овьедо» (13) до 13 матчей продлил серию без побед во всех турнирах и остается последним в турнирной таблице.