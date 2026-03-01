«Атлетико» выиграл у «Овьедо», Альварес забил на 90+4-й минуте

«Атлетико» победил «Овьедо» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил аргентинский нападающий Хулиан Альварес. При этом «Атлетико» за всю игру нанес один удар в створ — он оказался результативным.

«Овьедо» (17 очков после 26 матчей) располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» набрал 51 очко и поднялся с четвертого на третье.

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

28 февраля, 23:00. Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.