Оуэн рассказал о неприязни к кино и чаю

Экс-нападающий «Реала» Майкл Оуэн рассказал, что терпеть не может кино.

— Я терпеть не могу кино, — признался Оуэн в интервью The Sun. — Мне очень скучно смотреть фильмы, я не могу сидеть неподвижно 2 часа. За свою жизнь я, наверное, посмотрел 6 или 7 фильмов: Рокки, Крутые виражи, Парк Юрского периода, Приведение. У меня нет любимого фильма, вообще.

Кроме того, я никогда не любил чай или кофе — не понимаю, что здесь завораживающего. Хотя моя жена любит чай, пару лет назад мне пришлось сделать ей. Так что я знаю, как готовится чай.

Помимо «Реала», Оуэн играл в «Ливерпуле», «Ньюкасле», «Манчестер Юнайтед» и «Стоук Сити».