Отец нападающего «Реала» Луки Йовича, Милан Йович рассказал о состоянии игрока, который ранее заработал перелом стопы во время домашней тренировки.

— Лука сейчас подавлен и немного напуган, — приводит Marca слова Йовича. — Мы не ожидали такого развития событий и очень удивились, когда это произошло. Лука занимался у себя дома в Белграде, следовал программе, которую ему присылал клуб. Однажды во время тренировки он почувствовал очень сильную боль, но кто знал, что все окажется так серьезно? Он старался привести себя в лучшие кондиции, но случилось то, что случилось. Пока нет понимания о сроках, нужно провести более подробное обследование, чтобы узнать, насколько Лука выбыл.

В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за «Реал», забил два гола и сделал одну результативную передачу.