1 мая, 21:58

Отец Ямаля — о достижениях сына: «Это даже не 10 процентов от того, что он еще может показать. Его никто не остановит»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что никто не сможет остановить его сына.

«У него еще много сил, он работает с пяти лет, никто его не остановит. То, что было показано — это даже не 10 процентов от того, что он может показать, я могу вам это обещать», — приводит слова Насрауи Diario Sport.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 24 результативные передачи.

  • Flamenco

    Папаша начал пиар-компанию!!! это не к добру!

    02.05.2025

  • Бананоид

    Обезьяна-с, чего от мартышки ещё ожидать

    02.05.2025

  • Valekka

    В будущем сезоне глянем!!! Тут у нас Угальде был космос,но не прошло и 3 месяца и".. кто этот Угальде,что он хочет?"(с)

    01.05.2025

  • imperiasporta

    Поживём увидим папаша ! А то тут у некоторых гляди и в утробе матери футбол гоняют. Перечисли папуля что должен там выиграть сынок ещё, ну и рекорды. Короче говоря папаша уже одел на свою бестолковую голову корону

    01.05.2025

