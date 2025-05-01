Отец Ямаля — о достижениях сына: «Это даже не 10 процентов от того, что он еще может показать. Его никто не остановит»

Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что никто не сможет остановить его сына.

«У него еще много сил, он работает с пяти лет, никто его не остановит. То, что было показано — это даже не 10 процентов от того, что он может показать, я могу вам это обещать», — приводит слова Насрауи Diario Sport.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль провел 49 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 24 результативные передачи.