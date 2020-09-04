Отец Месси заявил, что пункт об отступных за сына в 700 миллионов евро не действует

В сети появился текст заявления Хорхе Месси, отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в адрес ла лиги. Ранее в руководстве испанского чемпионата заявили о невозможности расторжения контракта 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» и объявили о том, что игрок может покинуть клуб в случае, если поступит предложение в размере 700 миллионов евро — суммы отступных, прописанной в контракте футболиста.

В тексте заявления Месси-старший отмечает, что пункт об отступных в размере 700 миллионов евро больше не применяется в сезоне-2019/20, а ла лига допустила ошибку при анализе контракта форварда. «В контракте игрока с клубом прописано, что пункт об отступных не имеет силы в случае, если футболист решает расторгнуть контракт в одностороннем порядке по окончании сезона-2019/20», — говорится в заявлении.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за сине-гранатовых, забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает Месси в 112 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси в скором времени выступит с официальным заявлением по поводу своего будущего. Сообщалось, что игрок может покинуть «Барселону», а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».