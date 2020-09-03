Отец Месси заявил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на один год
Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси заявил, что футболист может остаться в каталонском клубе.
Как сообщает Deportes Cuatro, Месси-старший подтвердил, что 33-летний аргентинец рассматривает вариант, при котором он проведет еще один сезон в составе «сине-гранатовых». Также, он отметил, что его встреча с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу прошла «очень хорошо».
Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти из команды бесплатно. По информации СМИ, главным претендентом на футболиста является «Манчестер Сити».
??? Jorge Messi ha confirmado adem?s que «la reuni?n con Bartomeu fue muy bien» https://t.co/0fVtIYrngT pic.twitter.com/kvxZR4WI05— Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 3, 2020