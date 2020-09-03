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Отец Месси заявил, что игрок может остаться в «Барселоне» еще на один год

14:12
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси заявил, что футболист может остаться в каталонском клубе.

Как сообщает Deportes Cuatro, Месси-старший подтвердил, что 33-летний аргентинец рассматривает вариант, при котором он проведет еще один сезон в составе «сине-гранатовых». Также, он отметил, что его встреча с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу прошла «очень хорошо».

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти из команды бесплатно. По информации СМИ, главным претендентом на футболиста является «Манчестер Сити».

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