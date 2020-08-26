Отец Месси уже ведет переговоры с «Манчестер Сити»

Отец капитана «Барселоны» Лионеля Месси, Хорхе, который также является агентом игрока, уже начал переговоры с «Манчестер Сити». Английскую сторону представляет исполнительный директор Ферран Сориано, который ранее был президентом «Барсы», сообщает RAC1.

«Сити» готов подписать контракт с 33-летним аргентинцем на 2 года. За это время Месси может заработать около 100 миллионов евро.

Сам игрок хотел бы вновь поработать с Хосепом Гвардьолой, который возглавляет «горожан».