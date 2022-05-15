Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону
Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси прилетел в Барселону, сообщает журналист Жерар Ромеро.
Журналисты застали Хорхе Месси в аэропорту Эль-Прат, где он дал комментарий по поводу будущего сына: «Надеюсь, однажды Лео сможет вернуться в «Барселону».
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
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|
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|6
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|79-30
|84
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|
5
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|18
|7
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|60-40
|61
|
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|
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|60-35
|56
|
8
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|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
|Осасуна
|36
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|11
|13
|37-47
|47
|
10
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|36
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|11
|19
|44-73
|29
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|1 : 1
|15.05
|20:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|20:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|20:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|20:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|20:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|20:30
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|20:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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