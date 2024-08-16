Отец Ламина Ямаля рассказал о своем самочувствии после ножевого ранения
Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, впервые прокомментировал свое состояние после полученного ножевого ранения.
«Слава богу, что меня отвезли в больницу. Сейчас мне немного лучше. Мы должны быть спокойны. Я должен быть спокойнее, потому что у меня нет другого выхода. Мы должны думать, что правосудие сделает свое дело, это самое главное. Конечно, я был напуган. Я оказался между жизнью и смертью и был напуган, как и любой человек», — приводит слова Насрауи Marca.
14 августа стало известно, что отец футболиста находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро.
На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Габриэл Мизехауй
Жирона
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|1
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|1
|
|
Луис Милья
Хетафе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Андони Горосабель
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Ромен Перро
Бетис
|1
|0
|1