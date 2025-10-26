Отец Ямаля опубликовал пост после поражения «Барселоны» от «Реала»: «Вам повезло, что ему всего 18»
Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, опубликовал в своих соцсетях пост после поражения сине-гранатовых от «Реала» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Игра прошла в воскресенье, 26 октября, в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал отец Ямаля, прикрепив фото футболиста.
Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. На его счету 114 матчей во всех турнирах, в которых вингер отметился 28 голами и 39 результативными передачами.
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|
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12
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|0
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|0
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|0
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13
|Севилья
|0
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|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
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|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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14 авг 20:00
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