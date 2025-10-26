Отец Ямаля опубликовал пост после поражения «Барселоны» от «Реала»: «Вам повезло, что ему всего 18»

Мунир Насрауи, отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, опубликовал в своих соцсетях пост после поражения сине-гранатовых от «Реала» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Игра прошла в воскресенье, 26 октября, в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал отец Ямаля, прикрепив фото футболиста.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. На его счету 114 матчей во всех турнирах, в которых вингер отметился 28 голами и 39 результативными передачами.