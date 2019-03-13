Отец Куртуа: "Тибо находится под атакой СМИ"

Тьерри Куртуа, отец вратаря "Реала" Тибо Куртуа, считает, что к его сыну несправедливо относятся испанские СМИ. По его словам, голкипера слишком часто необоснованно критикует пресса.

– Я чувствую, что все нацелены на Тибо, – цитирует The Independent Куртуа-старшего. – Испанская и фламандская пресса атакуют. Я не могу игнорировать это как отец. После матча с "Аяксом" на Куртуа набросились из-за четвертого гола, хотя он хорошо провел матч. Эта единственная ошибка приобрела огромные масштабы. Есть и много личного в прессе. Я вижу намерения журналистов в отношении моего сына. К счастью, Тибо выше этого. Он знает, что делать, и не сомневается в себе.