Отец Хосе Антонио Рейеса: «Наша жизнь больше не имеет никакого смысла»

Франсиско Рейес, отец экс-нападающего «Севильи» Хосе Антонио Рейеса, рассказал, как его семья переживает смерть 35-летнего спортсмена.

— Мы общались с Хосе за 10 минут до аварии, — заявил отец в интервью Viva la viva, — Это невозможно принять, здесь нет никакого рецепта. Каждый день мы только и делаем, что плачем. Мы даже не общаемся, мы просто плачем. Его жена не выходит из дома, ей очень плохо, и она не может смириться с потерей Хосе. Наша жизнь больше не имеет никакого смысла.

1 июня 2019 года Рейес попал в автокатастрофу в Утрете и скончался на месте.