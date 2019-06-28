Отец Хави: "Желание руководства "Барселоны" вернуть Неймара дурно пахнет"

Хоаким Эрнандес, отец экс-полузащитника "Барселоны" Хави, критически высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что сине-гранатовые ведут переговоры с "ПСЖ" по трансферу бразильца.

– Неймар – великолепный игрок, но многие люди против его возвращения. Его отъезд нанес травму, и он сам хотел уйти, – цитирует Sport-English Хави. – Думаю, что желание руководства опять подписать Неймара дурно пахнет. Но все зависит от руководителей клуба, если они думают, что возвращение Неймара пойдет на пользу, то можно только приветствовать это.

"Барса" подтвердила: Неймар хочет вернуться