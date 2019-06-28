Отец Хави: "Сыну нужно учиться, чтобы вернуться в "Барселону" зрелым тренером"

Хоаким Эрнандес, отец экс-полузащитника "Барселоны" Хави, считает, что его сыну нужно набраться опыта, чтобы возглавить свою бывшую команду. 39-летний испанец недавно получил тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.

- "Барса" – отличный клуб, и Хави должен быть готов, поэтому он будет тренировать в Катаре в течение следующих двух-трех лет, – цитирует Sport-English отца Хави. – Он должен учиться спокойно, без давления, чтобы вернуться в "Барселону" зрелым тренером и готовым работать без давления или одержимости.

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