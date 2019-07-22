Отец Гризманна: "Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую после перехода сына в лучший клуб в мире"

Отец новичка "Барселоны" Антуана Гризманна рад переходу сына в каталонский клуб. По его словам, сын будет говорить только на поле.

– "Барселона" – лучший из лучших клубов, – цитирует Sport-English отца Гризманна. – Я следил за "Барсой" со времен Кройфа, Стоичкова и всех великих игроков, которые были там. У меня нет слов, чтобы описать, как я себя чувствую.

Я был очень взволнован, потому что в футболе нет определенности. Когда он подписал контракт, это было большим облегчением. Антуан сказал мне: "Наконец-то", потому что с самого начала это была сложная сделка. Я не переживаю, потому что, как говорит сын, матчи играются только на поле. Он учился на своих ошибках и знает, что все решается на футбольном поле.

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