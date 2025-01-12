Отец футболиста «Мальорки» сравнил саудовских фанатов с неразумными животными

Кике Дардер, отец полузащитника «Мальорки» Серхи Дардера, выступил с критикой в адрес фанатов из Саудовской Аравии.

9 января «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. После матча представители клуба и болельщики «Мальорки» обвинили саудовских фанатов в издевательствах и домогательствах.

«Это была осада неразумных животных, которые после требуют уважения, но лапают женщин и унижают нас. Лично я не боялся, но никогда не знаешь, что может произойти. Женщины действительно были напуганы. Мы оставались беззащитными в течение 15 или 20 минут.

Охраны не было. Никого. Это было долго. Дело не в том, что это длительный путь, это было от выхода из сектора стадиона до автобуса. Я не знаю, как это объяснить, но это очень неприятный опыт. Добраться до автобуса было спасением, потому что не было видно конца, осада была постоянной. Я видел, как над нами издеваются нецивилизованные люди, неразумные животные. Это было сюрреалистично. Никогда не испытывал ничего подобного», — цитирует Дардера-старшего Mundo Deportivo.