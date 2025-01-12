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12 января, 23:58

Отец футболиста «Мальорки» сравнил саудовских фанатов с неразумными животными

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кике Дардер, отец полузащитника «Мальорки» Серхи Дардера, выступил с критикой в адрес фанатов из Саудовской Аравии.

9 января «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. После матча представители клуба и болельщики «Мальорки» обвинили саудовских фанатов в издевательствах и домогательствах.

«Это была осада неразумных животных, которые после требуют уважения, но лапают женщин и унижают нас. Лично я не боялся, но никогда не знаешь, что может произойти. Женщины действительно были напуганы. Мы оставались беззащитными в течение 15 или 20 минут.

Охраны не было. Никого. Это было долго. Дело не в том, что это длительный путь, это было от выхода из сектора стадиона до автобуса. Я не знаю, как это объяснить, но это очень неприятный опыт. Добраться до автобуса было спасением, потому что не было видно конца, осада была постоянной. Я видел, как над нами издеваются нецивилизованные люди, неразумные животные. Это было сюрреалистично. Никогда не испытывал ничего подобного», — цитирует Дардера-старшего Mundo Deportivo.

Футбол
ФК Мальорка
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
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Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
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