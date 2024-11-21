Отец Винисиуса — о камерунском происхождении: «Для нас важно, откуда мы родом»

Жозе Пайшао де Оливейра, отец нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, прокомментировал камерунские корни семьи.

«Для нас важно знать, откуда мы родом. Это те вещи, о которых бразильцы, по сути, не знают — откуда мы оказались [в Бразилии]. Я счастлив, что мы из Камеруна», — цитирует отца игрока Yahoo Sports.

Перед матчем южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года против Уругвая (1:1) нападающему сборной Бразилии вручили табличку, в которой говорится, что у него есть камерунские корни.