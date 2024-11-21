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Сегодня, 11:53

Отец Винисиуса — о камерунском происхождении: «Для нас важно, откуда мы родом»

Руслан Минаев
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Жозе Пайшао де Оливейра, отец нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, прокомментировал камерунские корни семьи.

«Для нас важно знать, откуда мы родом. Это те вещи, о которых бразильцы, по сути, не знают — откуда мы оказались [в Бразилии]. Я счастлив, что мы из Камеруна», — цитирует отца игрока Yahoo Sports.

Перед матчем южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года против Уругвая (1:1) нападающему сборной Бразилии вручили табличку, в которой говорится, что у него есть камерунские корни.

Винисиус Жуниор
Сборная Бразилии по футболу
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Футболист «Барселоны» Ямаль стал послом ЮНИСЕФ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 4 : 0
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 3 : 0
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 2 : 2
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 0 : 1
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 0 : 1
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 1 : 1
10.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 1 : 0
18.12 23:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

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Райо Вальекано

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Микель Хаурехисар

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