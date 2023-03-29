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Сегодня, 11:59

Отец Фати высказался о роли сына в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, высказался о роли своего сына в каталонской команде.

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с Жорже Мендешем. Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной Испании и пришел из ла-масии. Он заслуживает гораздо большего. Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра. Я сказал Ансу, что, если ситуация не изменится, нам придется уйти, но он говорит мне, что я ошибаюсь», — сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

В контракте Фати, который рассчитан до лета 2027 года, прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне он сыграл за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
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Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
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Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
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Энес Юнал

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Эспаньол

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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
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Атлетико

 18 2 3
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