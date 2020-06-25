Отец Фати прокомментировал слухи об уходе сына в «Манчестер Юнайтед»

Отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, Бори Фати прокомментировал слухи о возможном уходе сына в «Манчестер Юнайтед».

— Сейчас Ансу не может быть постоянным членом стартового состава «Барселоны», — цитирует Goal.com отца Фати. — Я всегда радовался, что сын играет за «Барсу». О «Манчестер Юнайтед» и интересе от этой команды я ничего не слышал. Нам с Ансу вполне комфортно в Барселоне. В любом случае, всем, кто уходит из «Барселоны», потом хочется вернуться назад.

В сезоне-2019/20 Фати провел за «Барселону» 26 матчей, на счету 17-летнего игрока 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 36 миллионов евро.