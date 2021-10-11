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Отец Черышева рассказал, сможет ли футболист сыграть в матче с «Барселоной»

11 октября, 14:47
Денис Черышев. Фото Getty Images
Денис Черышев. Фото Getty Images
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Дмитрий Черышев, отец российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал «СЭ» о состоянии сына после восстановления от травмы.

«Денис вернулся в общую группу. Сначала было тяжеловато, теперь нормально уже. Дискомфорт немного присутствует. Здесь такая травма, которая в первое время будет давать о себе знать, а потом полностью уйдет. Не знаю, будет ли он готов к игре против «Барселоны». Все зависит от многих нюансов. Всё будет зависеть от тренерского штаба, самочувствия Дениса — сможет ли он с первых минут выйти, сможет ли выйти на замену. За ним смотрят доктора и тренерский штаб, они и определят наилучшее решение», — сказал Черышев «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел 4 матча за «Валенсию» и сделал две результативные передачи.

17 октября в 22.00 (мск) «Барселона» дома сыграет с «Валенсией» в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Барселона — Валенсия

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Сергей Федоров все материалы автора

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