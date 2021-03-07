Отец Черышева рассказал о восстановлении сына
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о процессе восстановления игрока. У игрока была диагностирована мышечная травма.
«У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Некомфортность в ноге ушла, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», — сказал Черышев-старший «СЭ».
В нынешнем сезоне Денис Черышев принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отличился двумя голевыми передачами. В последний раз Черышев выходил на поле 24 января в матче против «Атлетико» (1:3).
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю