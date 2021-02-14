Отец Черышева рассказал, что игрок должен возобновить тренировки в общей группе на следующей неделе

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии игрока. Россиянин пропустил несколько последних матчей команды из-за травмы.

«Денис очень переживает за команду, — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ». — Надеюсь, на следующей неделе он начнет тренировки в общей группе.

Слухи о трансфере? Эту ерунду постоянно пишут. Не стоит обращать внимание».

Черышев выступает за «Валенсию» с июля 2018 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне в 13 матчах примеры он отдал 2 результативные передачи.