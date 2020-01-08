Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, Дмитрий Черышев, прокомментировал информацию испанского журналиста Хулио Суареса из El Chiringuito TV о том, что россиянин попал в сферу интересов китайского клуба, название которого Суарес не уточнил.

— Конкретно ко мне или к Денису никто не обращался, слышу об этом в первый раз, — сказал Черышев-старший. — Может, просто разговоры, слухи, их сейчас достаточно, как по отношению к Денису, так и по отношению к другим футболистам.

В сезоне 2019/20 Денис Черышев провел за «Валенсию» 10 матчей в чемпионате Испании и 4 встречи в Лиге чемпионов. В общей сложности на счету 29-летнего полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача во всех турнирах. (Иван Торопцев).