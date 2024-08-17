Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:58

Отца Ямаля выписали из больницы, нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мунир Насрауи.
Фото AFP

Мунир Насрауи, отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, выписан из больницы сообщает Marca.

14 августа стало известно, что отец футболиста находится в тяжелом состоянии после ножевого ранения. Сообщалось, что на него напали на автомобильной парковке в городе Матаро, входящем в провинцию Барселона.

Трое из четверых нападавших отпущены под залог. Под заключением остается один подозреваемый, который ударил Насрауи ножом. Сообщается, что ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.

Ламин Ямаль и&nbsp;Мунир Насрауи. На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
3
4
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Валенсия» — «Барселона»: время начала и где смотреть матч ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
5
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
6
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Унаи Гомес

Унаи Гомес

Атлетик

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости