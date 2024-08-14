Отца Ламина Ямаля ранили ножом, он находится в тяжелом состоянии
Отец полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунир Назрауи находится в тяжелом состоянии с ножевым ранением в госпитале города Бадалона, сообщает La Vanguardia.
По данным источника, неизвестный человек атаковал Назрауи на автомобильной парковке в гогроде Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути.
Полиция ведет расследование инцидента и уже обнаружила свидетелей, но на данный момент обстоятельства нападения на отца футболиста «Барселоны» неизвестны.
Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны». Футболист является чемпионом Испании и чемпионом Европы.
На Евро-2024 полузащитник стал лучшим молодым игроком турнира.
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13
|Сельта
|0
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|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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