Оскар Мингеса продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года
15:39
Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
За первую команду «Барселоны» 21-летний испанец дебютировал в ноябре 2020 года. Основным игроком клуба стал в сезоне 2020/2021 из-за травм основных центральных защитников команды. В текущем розыгрыше он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Барселона» после 33 туров ла лиги занимает 3-е место в турнирной таблице.
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