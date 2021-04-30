Оскар Мингеса продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса продлил контракт с клубом до 2023 года, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

За первую команду «Барселоны» 21-летний испанец дебютировал в ноябре 2020 года. Основным игроком клуба стал в сезоне 2020/2021 из-за травм основных центральных защитников команды. В текущем розыгрыше он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Барселона» после 33 туров ла лиги занимает 3-е место в турнирной таблице.