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Оскар Гарсия официально возглавил «Сельту»

21:44
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Бывший главный тренер «Сент-Этьена» и «Олимпиакоса» Оскар Гарсия возглавил «Сельту». В команду он придет со своим тренерским штабом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

В качестве тренера 46-летний специалист также работал с детской командой «Барселоны», в «Маккаби» Тель-Авив, «Брайтоне», «Уотфорде» и «Зальцбурге».

Ранее «Сельта» уволила главного тренера команды Франсиско Эскрибу. Вместе с ним ушел его тренерский штаб.

После 12-и туров команда идет в зоне вылета, набрав 9 очков.

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