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Сегодня, 17:52

«Осасуна» с минимальным счетом победила «Вильярреал»

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Осасуна» — «Вильярреал» — 1:0.
Фото ФК «Осасуна»

«Осасуна» победила «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 63-й минуте забил нападающий «Осасуны» Чими Авила. На 84-й минуте второй гол команды забил Анте Будимир, но он не был засчитан из-за офсайда.

«Осасуна» набрала 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 42 очка и 7-я позиция.

Испания. Лига 1. 27-й тур
05 мар, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:0
Вильярреал
Голы
Авила, 63 (1:0)
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Санчес Монкайола Гарсия (Ойер, 89) Торро Авила (Эрнандес, 81) Кике Гарсия (Брашанац, 71) Мартинес (Будимир, 71)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Морено (Мойсес Гомес, 58) Орье (Тригерос, 77) Парехо (Коклен, 84) Капуэ Ло Сельсо (Чиквуэзе, 77) Груневелд Пино (Диа, 77)
Предупреждения
Авила 74’  - 
Судьи
Монтеро (Испания)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Осасуна
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
10
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
19
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

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Винисиус Жуниор

Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Карим Бензема

Реал

 8
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
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Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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