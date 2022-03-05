«Осасуна» с минимальным счетом победила «Вильярреал»

«Осасуна» победила «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 63-й минуте забил нападающий «Осасуны» Чими Авила. На 84-й минуте второй гол команды забил Анте Будимир, но он не был засчитан из-за офсайда.

«Осасуна» набрала 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 42 очка и 7-я позиция.