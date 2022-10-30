«Осасуна» обыграла «Вальядолид» в домашнем матче
«Осасуна» принимала на своем поле «Вальядолид» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе команды из Памплона забитыми голами отличились Чими Авила и Мойсес Гомес.
После этого матча «Осасуна» с 20 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» расположился на 11-й строчке (14 очков).
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
5
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|
6
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
7
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
8
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
14
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
15
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
16
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
17
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
18
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
19
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
Результаты / календарь
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38 тур
|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|1 : 1
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|3 : 1
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|3 : 2
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|0 : 1
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|0 : 1
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|2 : 0
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|9
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5
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