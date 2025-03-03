«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной»

«Валенсия» в матче 26-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Осасуной» со счетом 3:3.

В составе гостей отличились Диего Лопес и Умар Саддик, оформивший дубль. У хозяев два гола забил Аймар Орос, еще один мяч на счету Анте Будимира, реализовавшего пенальти.

После этого матча «Валенсия» с 24 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 33 очками — на 11-й строчке.