«Осасуна» в дополнительное время вырвала победу у «Рекреативо»

«Осасуна» обыграла «Рекреативо» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Победный мяч команда из Памплоны провела на 111-й минуте.

Кубок Испании

1/16 финала

«Рекреативо» — «Осасуна» — 2:3 д.в. (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Морсильо, 13 (1:0). Ронкалья, 45 — в свои ворота (2:0). Брашанац, 76 (2:1). Авила, 83 (2:2). Иньиго Перес, 111 (2:3).

«Осасуна»: Перес, Ронкалья, Гарсия, Эступиньян, Сабарте (Видаль, 65), Иньиго Перес, Торрес, Монкайола, Вильяр (Брашанац, 65), Ибаньес (Авила, 65), Кардона (Барха, 105).

Предупреждения: Кардона, 46. Авила, 72. Монкайола, 90.

Судья: Хиль Мансано.

21 января. Уэльва. Стадион «Нуэво Коломбино».