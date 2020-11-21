«Осасуна» и «Уэска» сыграли вничью
«Осасуна» сыграла вничью с «Уэской» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:1). На 5-й минуте Рамирес вывел гостей вперед. Отыграться хозяевам удалось только во второй половине встречи.
«Осасуна» идет на 11-м месте в турнирной таблице, а «Уэска» — на 17-м.
Чемпионат Испании
10-й тур
«Осасуна» — «Уэска» — 1:1 (0:1)
Голы: Рамирес, 5 (0:1). Дав.Гарсия, 68 (1:1).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 78), У.Гарсия, Дав.Гарсия, Крус (Монкайола, 46), Ойер, Иньиго Перес, Торрес (Гальего, 46), Р.Гарсия, Будимир (Лопес, 78), Хони (Барха, 84).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Карлос, 86), Борха, Рамирес (Окадзаки, 75), Мир (Нвакали, 56), Феррейро (Серхио Гомес, 86).
Предупреждения: Инсуа, 21. Будимир, 41. Педро Лопес, 74. Иньиго Перес, 75. Нвакали, 90+2.
Судья: Писарро Гомес.
20 ноября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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