Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Осасуна» и «Уэска» сыграли вничью

00:47
Теги:

«Осасуна» сыграла вничью с «Уэской» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:1). На 5-й минуте Рамирес вывел гостей вперед. Отыграться хозяевам удалось только во второй половине встречи.

«Осасуна» идет на 11-м месте в турнирной таблице, а «Уэска» — на 17-м.

Чемпионат Испании

10-й тур

«Осасуна» — «Уэска» — 1:1 (0:1)

Голы: Рамирес, 5 (0:1). Дав.Гарсия, 68 (1:1).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 78), У.Гарсия, Дав.Гарсия, Крус (Монкайола, 46), Ойер, Иньиго Перес, Торрес (Гальего, 46), Р.Гарсия, Будимир (Лопес, 78), Хони (Барха, 84).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Карлос, 86), Борха, Рамирес (Окадзаки, 75), Мир (Нвакали, 56), Феррейро (Серхио Гомес, 86).

Предупреждения: Инсуа, 21. Будимир, 41. Педро Лопес, 74. Иньиго Перес, 75. Нвакали, 90+2.

Судья: Писарро Гомес.

20 ноября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир