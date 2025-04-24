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Сегодня, 22:01

«Осасуна» в большинстве обыграла «Севилью»

Алина Савинова
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«Осасуна» на своем поле победила «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре забил Рубен Гарсия, который отличился на 25-й минуте.

На 32-й минуте нападающий гостей Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Осасуна» с 44 очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 37 баллов и 15-я строчка.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
24 апреля, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:0
Севилья

В другом матче дня «Леганес» и «Жирона» сыграли вничью (1:1). Бело-красные набрали 35 очков и располагаются на 16-м месте в чемпионате Испании. «Леганес» (30) идет на предпоследней, 19-й позиции.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
24 апреля, 20:00. Butarque (Леганес)
Леганес
1:1
Жирона
Футбол
ФК Жирона
ФК Леганес
ФК Осасуна
ФК Севилья
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The Athletic: «Реал» может приобрести Холанна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 1 : 1
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 1 : 0
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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