«Осасуна» в большинстве обыграла «Севилью»
«Осасуна» на своем поле победила «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол в игре забил Рубен Гарсия, который отличился на 25-й минуте.
На 32-й минуте нападающий гостей Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
«Осасуна» с 44 очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 37 баллов и 15-я строчка.
В другом матче дня «Леганес» и «Жирона» сыграли вничью (1:1). Бело-красные набрали 35 очков и располагаются на 16-м месте в чемпионате Испании. «Леганес» (30) идет на предпоследней, 19-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|1 : 1
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|1 : 0
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5