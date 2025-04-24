«Осасуна» в большинстве обыграла «Севилью»

«Осасуна» на своем поле победила «Севилью» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре забил Рубен Гарсия, который отличился на 25-й минуте.

На 32-й минуте нападающий гостей Доди Лукебакио получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Осасуна» с 44 очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 37 баллов и 15-я строчка.

Испания. Ла лига. 33-й тур.

24 апреля, 20:00. El Sadar (Памплона)

В другом матче дня «Леганес» и «Жирона» сыграли вничью (1:1). Бело-красные набрали 35 очков и располагаются на 16-м месте в чемпионате Испании. «Леганес» (30) идет на предпоследней, 19-й позиции.