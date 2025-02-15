«Осасуна» — «Реал»: в ворота гостей правильно назначен пенальти
На 55-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро допустил еще одну ошибку, не назначив пенальти уже в ворота гостей.
Он неверно оценил эпизод в штрафной площади «Королевского клуба», когда после удара Анте Будимира Эдуардо Камавинга совершил безрассудный фол и ударил соперника шипами в голеностоп. В момент нарушения правил мяч находился в игре.
Эпизод с фолом Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.
Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»
Ошибку рефери помог исправить его видеоассистент. После проверки ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля Мунуэра Монтеро спустя пару минут изменил свое решение, назначил 11-метровый удар и вынес предупреждение футболисту «Реала».
Эпизод с фолом Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.
Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»
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