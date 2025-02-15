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Судейство

«Осасуна» — «Реал»: в ворота гостей правильно назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Луис Мунуэра Монтеро.
Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»

На 55-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро допустил еще одну ошибку, не назначив пенальти уже в ворота гостей.

Он неверно оценил эпизод в штрафной площади «Королевского клуба», когда после удара Анте Будимира Эдуардо Камавинга совершил безрассудный фол и ударил соперника шипами в голеностоп. В момент нарушения правил мяч находился в игре.

Эпизод с фолом Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.
Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»

Ошибку рефери помог исправить его видеоассистент. После проверки ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля Мунуэра Монтеро спустя пару минут изменил свое решение, назначил 11-метровый удар и вынес предупреждение футболисту «Реала».

Эпизод с фолом Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.
Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»
Чемпионат Испании. Ла лига. 24-й тур.
15 февраля 2025, 18:15. Эль Садар (Памплона)
Осасуна
1:1
Реал

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«Осасуна» — «Реал»: в пользу гостей не назначен пенальти

«Реал» в меньшинстве не удержал победу над «Осасуной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 6 5 0 1 8-6 15
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
9
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
13
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
14
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
15
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
16
 Вильярреал 6 1 2 3 10-11 5
17
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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18.09 22:00 Эспаньол – Эльче 1 : 3
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано 1 : 1
19.09 17:15 Атлетик – Алавес 0 : 0
19.09 19:30 Сельта – Расинг 5 : 0
19.09 22:00 Севилья – Барселона 1 : 3
20.09 15:00 Хетафе – Малага 1 : 0
20.09 17:15 Атлетико – Реал 2 : 1
20.09 19:30 Депортиво – Бетис - : -
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте - : -
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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