«Осасуна» — «Реал»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 8-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро ошибочно не зафиксировал фол Хон Монкайолы и не назначил пенальти в пользу гостей.

Рефери неверно оценил действия футболиста «Осасуны», который правой ногой воткнулся в Винисиуса Жуниора и сбил его. Произошло это в правом углу штрафной.

Эпизод с незафиксированным фолом Хона Монкайолы на Винисиусе Жуниоре. Фото Скриншот трансляции матча «Осасуна» — «Реал»

Видеоарбитр провел проверку эпизода, но не стал вмешиваться.