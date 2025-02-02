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Сегодня, 19:15

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Осасуна» сыграет с «Реалом Сосьедадом» в чемпионате Испании 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press

«Осасуна» встретится с «Реалом Сосьедадом» в матче 22-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Осасуна» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 21-го тура ла лиги команда из Памплона набрала 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Сан-Себастьяна с 28 баллами располагается на девятой строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
02 февр, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

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ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
10
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
11
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
12
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 22 5 6 11 25-34 21
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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38 тур
31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 0
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 5 : 1
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 2 : 0
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 1 : 0
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 1 : 0
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 18
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 17 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 18 1 7
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