«Осасуна» встретится с «Реалом Сосьедадом» в матче 22-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми события противостояния «Осасуна» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 21-го тура ла лиги команда из Памплона набрала 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Клуб из Сан-Себастьяна с 28 баллами располагается на девятой строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 20:30. El Sadar (Памплона)

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