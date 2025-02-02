«Реал Сосьедад» уступил «Осасуне», Захарян сыграл впервые за 8 месяцев

«Реал Сосьедад» на выезде проиграл «Осасуне» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Анте Будимира. Хорват забил на 34-й и 74-й минутах.

На 78-й минуте на поле появился российский полузащитник гостей Арсен Захарян. 21-летний футболист вышел на поле впервые за 8 месяцев. Он пропустил всю предыдущую часть сезона из-за повреждений.

В концовке «Реал Сосьедад» сумел отыграть один мяч, отличился Орри Стейнд Оскарссон.